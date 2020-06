Policisté z obvodního oddělení Suchdol nad Lužnicí řeší případ vloupání do jednoho nočního klubu v Českých Velenicích.

K trestnému činu podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové došlo v přesně nezjištěné době někdy od 14. do 16. června. "Neznámý pachatel vstoupil za použití násilí do budovy a začal prostor prohledávat. Odcizil odtud monitor, nahrávací zařízení ke kamerovému systému, několik lahví sektu a pak se pokusil vloupat do jukeboxu, který poškodil," popsala mluvčí.