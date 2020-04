U rybníku Vražda v Dačicích se stala v polovině února ráno nehoda, která bude mít nyní dohru u soudu.

Řidič ve Škodě Pickup jel podle policejní mluvčí Hany Millerové ulicí Hradecká v Dačicích ve směru od centra na Jindřichův Hradec. "Při projíždění levotočivé zatáčky u rybníku Vražda pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a auto dostalo na mokrém povrchu vozovky smyk. Otočilo se do protisměru, kde levým bokem narazilo do ocelového svodidla. Poté, aniž by řidič dodržel zákonná ustanovení, z místa dopravní nehody odjel, nehodu neoznámil a pokračoval v jízdě dál směrem do centra Dačic," popsala začátek anabáze Hana Millerová.