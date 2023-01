„Podezřelý muž (42 let) se prvního ledna okolo 13 hodin snažil v jedné z ubytoven v Jindřichově Hradci rozbít dřevěný stůl. K události byli přivoláni policisté. To se dotyčnému nejspíš nelíbilo a jednoho z policistů napadl úderem pěstí do hrudníku a poté jej chytil za oděv a snažil se ho ještě povalit na zem," popsala jindřichohradecká mluvčí policie Věra Mžiková a dodala, že podezřelý muž po incidentu nadýchal přes dvě promile alkoholu v dechu a skončil v policejní cele.

Za spáchání tohoto přečinu mu může být soudem uložen trest odnětí svobody až na čtyři roky.