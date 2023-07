Bez peněz a se zničeným autem se vracel domů řidič, který svůj vůz zaparkoval v úterý 18. července 2023 večer u pískovny v katastru Nové Vsi nad Lužnicí. Uvnitř nechal peněženku, a té neodolal zloděj.

U pískoven na Jindřichohradecku v horkých dnech parkují nekonečné řady aut. A jak je vidno, lákají i zloděje. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Oznámení o vloupání do vozidla přijali policisté z obvodního oddělení Suchdol nad Lužnicí. „Neznámý pachatel si vyhlédl zaparkovaný automobil značky BMW a vloupal se do vnitřního prostoru vozidla. Odtud odcizil peněženku, ve které byla finanční hotovost ve výši 320 euro, platební karta a osobní doklady poškozeného muže. Největší škoda však vznikla poškozením vozidla a to ve výši 1 300 euro, tedy více než 30 000 korun," shrnula škody policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

„Policisté se případem intenzivně zabývají a žádají případné svědky, kteří by mohli policistům poskytnout informace vedoucí k dopadení pachatele, aby se ozvali na telefonní číslo 158. Pachatel je podezřelý z trestného činu krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," dodává.

Případ opět dokazuje, že nechávat cokoli zajímavého ostatním na očích uvnitř vozidla se může motoristům vymstít. „Zloděje může přilákat třeba i prázdná taška či brašna, sama o sobě nemá téměř žádnou hodnotu, může ale pro zloděje znamenat příležitost a automobil poškodí, aby se k tašce dostal. A přesto, že nakonec nic neukradne, škoda způsobená poškozením vozidla pak může být i v řádu desítek tisíc korun," upozorňují policisté.