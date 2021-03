Jindřichohradečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se vloupal do cizího vozu.

Podle policejní mluvčí Hany Millerové se případ stal od 7. března do 8. března na parkovišti v ulici Denisova v Jindřichově Hradci. „Za užití násilí vnikl do vozidla. Z tohoto odcizil powerbanku a kufr s nářadím,“ popsala. Svým jednáním tak způsobil v době nouzového stavu poškozenému škodu ve výši 2 700 korun. Hrozí mu dva roky až osm let odnětí svobody.