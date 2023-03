Pes utekl na Třeboňsku dírou v plotě a kousl kolemjdoucí ženu

Do náruče spravedlnosti nakráčel sám od sebe mladý muž, po kterém pátrají policisté. Starší ženu vylekal kouř z výfuku a obyvatelce místní části Třeboně se zahryzl do nohy pes. To jsou případy, které řešili v uplynulých dnech třeboňští strážníci.

