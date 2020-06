Jindřichohradečtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality zahájili trestí stíhání muže pro přečiny krádež, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí.

Svým operativním šetřením kriminalisté podle policejní mluvčí Hany Millerové prokázali, že se muž měl koncem minulého týdne v noční době vloupat do rodinného domu na Českobudějovicku, kde odcizil několik okrasných rostlin v hodnotě více než 5 300 korun.

"Poté přejel do Třeboňsko, kde ho při silniční kontrole zastavili lišovští policisté. Řídil osobní vozidlo tovární značky Opel Corsa. Lustrací řidiče zjistili, že má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel do konce července 2021 a nemá tedy za volantem co dělat. Zároveň jeho vozidlo nebylo v úplném pořádku. Identifikační VIN kód u auta nebyl a umístěné registrační značky nesouhlasily s vozidlem. Proto bylo auto zajištěno pro účely trestního řízení a soudní znalci z oboru metalurgie budou zjišťovat jeho původ," uvedla Hana Millerová.

Dodala, že jindřichohradečtí kriminalisté k osobě šetří i jiné případy.