Z jindřichohradecké městské plovárny zmizel notebook a párty reproduktor. Škoda je více než 14 000 korun.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Neznámý pachatel se v době od 21.00 hodin dne 23. září do 15.30 hodin dne 24. září vloupal do areálu městské plovárny v Jindřichově Hradci v Denisově ulici. A to tak, že přelezl oplocení. Podle mluvčí policie Hany Bílkové Millerové se pomocí násilí dostal do baru, odkud odcizil notebook značky Lenovo a párty reproduktor značky LG. Způsobil tak škodu ve výši nejméně 14 200 korun. „Pokud máte informace vedoucí k dopadení pachatele, sdělte je jindřichohradeckým policistům cestou tísňové linky 158,“ vyzývá mluvčí.