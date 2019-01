České Budějovice – S trestem odnětí svobody na tři roky s výkonem podmíněně odloženým na zkušební dobu dva a půl roku odešel v pátek od krajského soudu 22letý pan Jiří.

Byl uznán vinným zločinem padělání a pozměňování peněz. Podle trestního zákona účinného do konce minulého roku by mu za to hrozilo odnětí svobody na pět až deset let, po novele tři až osm. Jak předseda senátu poznamenal, „změkčením“ sazby zákonodárce přihlédl k tomu, že zatím co dříve bylo padělání doménou profesionálů s dokonalými zařízeními, rozvoj techniky v nové době umožnil pokušení vyrábět padělky menší kvality na kdejakém multifunkčním zařízení.

Soud obžalovanému uložil trest na samé spodní hranici sazby podle nového zákoníku.

Pro přízeň slečny?

Přihlédl při tom k okolnostem skutku. Pan Josef loni 9. září večer ve svém bydlišti vyrobil na multifunkčním zařízení nejméně jeden kus padělku bankovky nominální hodnoty 1000 Kč v úmyslu udat jej jako pravý. Téhož dne bankovku předal 52letému muži jako úhradu za opravu a zaparkování auta své známé.

Obžalovaný skutek doznal. Při hlavním líčení jeho obhájce mínil, že podvodný úmysl jeho klienta nebyl prokázán, že při předání bankovky mohlo jít i o omyl. Jak však předseda senátu v odůvodnění rozhodnutí připomněl, samotný pan Josef vypověděl, že ho napadlo, že když ten muž chce tisícovku, že by mohl jednu zkopírovat a dát mu ji. K dalšímu dotazu opakoval, že padělek zhotovil, aby jej dotyčnému předal.

„Přestože jeho pohnutkou určitě byla snaha vyjít vstříc ženě, k níž měl citový vztah, nemůže ho to zbavit trestní odpovědnosti,“ řekl předseda senátu. „Pokud se snad chtěl mermomocí projevit jako romantický rytíř a pohledávku zaplatit, mohl tak učinit – měl u sebe i pravou bankovku.“ Stupeň společenské nebezpečnosti skutku není podle soudu ani za těchto okolností tak malý, aby bylo možné věc posoudit jinak než jako zločin padělání a pozměňování peněz.

„Ve prospěch obžalovaného mluví doznání, lítost, to, že škodu nahradil, že dosud nebyl trestán a jeho motivem nebyla snaha obohatit se, ale naivní přesvědčení, že si tak nakloní svou slečnu. A přitom mu to vyneslo závažné trestní stíhání,“ dodal předseda senátu. Soud tedy zvážil i tuto určitou naivitu mladého pana Josefa a uložil mu trest při samé spodní hranici. Vzhledem k pozitivním zprávám o obžalovaném mu pak pro podmíněný trest stanovil poměrně krátkou zkušební dobu.

Rozsudek je v právní moci, protože obě strany se vzdaly práva odvolání.