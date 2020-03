Policisté ze Suchdola nad Lužnicí ve spolupráci s jindřichohradeckými kriminalisty pátrají po dosud neznámém internetovém podvodníkovi.

Bitcoin - ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle jindřichohradecké policejní mluvčí Hany Millerová vylákal podvodník od poškozeného ze Suchdolska finanční částku ve výši 7 014 korun, která měla sloužit na úhradu objednávané virtuální měny Bitcoin a kterou po registraci poškozeného na internetu strhl neznámý pachatel z jeho kreditní karty. "Poškozený však do dnešního dne nemá ani objednané Bitcoiny, ani své peníze zpět. Pokud bude pachatel policií vypátrán a vzhledem k tomu, že se skutku dopustil v době nouzového stavu, je ohrožen zvýšenou trestní sazbou a to konkrétně trestem odnětí svobody na dobu od dvou do osmi let," dodala mluvčí.