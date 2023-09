Další důvěřivá žena sedla na lep podvodníkovi, který cílí na bankovní účty cizích lidí. Peníze ze své oběti vyloudil originální historkou.

„Poškozenou ženu telefonicky kontaktoval podvodník vystupující jako odborník bankovního bezpečnostního a krizového řízení a nabídl jí očištění finančních prostředků od platebních virů," popisuje legendu pachatele policejní mluvčí Věra Mžiková.

Majitelka účtu souhlasila a dle pokynů podvodníka si do svého mobilního telefonu nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup k zařízení. „Poté se přihlásila do svého internetového bankovnictví, ze kterého za účelem očištění finančních prostředků postupně přeposlala 104 tisíc korun do jiné banky. Slibované očištěné peníze se jí však nevrátily," líčí případ podvodu, který pak žena v prvních zářijových dnech oznámila jindřichohradeckým policistům.

„Znovu bychom chtěli upozornit širokou veřejnost na nutnost být obezřetní. Vše si vždy ověřte osobně v bance, popřípadě na bezplatné infolince své banky," radí Věra Mžiková pro podobné situace.