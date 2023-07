Dalším trikem podvodníků je vylákat údaje k bankovnímu účtu prostřednictvím SMS. Podívejte se na případ, který se stal v Třeboni.

Smishing (také známý jako SMS phishing) je útok, který na vaše SMS číslo odešle falešnou zprávu, která často obsahuje nabídku na bezplatný produkt nebo naléhavé upozornění na bankovní či jiné citlivé informace. | Foto: Policie ČR

V případě, že vám přijde krátká textová zpráva SMS začínající například textem „ČSSZ na vašem účtu je k dispozici výplata“ s odkazem na web tvářící se jako opravdový web České správy sociálního zabezpečení, měli byste podle policejní mluvčí Věry Mžikové zpozornět.

Jde totiž o další ze série smishingových útoků, jejichž cílem je vylákat z lidí citlivé informace k jejich účtu.

Policie ČR varuje: Neklikejte na přiložené odkazy a nevyplňujte citlivé bankovní informace. Buďte obezřetní. Žádná instituce v České republice po vás nikdy nebude chtít osobní informace prostřednictvím SMS zprávy.

"Jeden takový případ v posledních dnech řeší policisté z Třeboně. Obrátil se na ně poškozený muž, který na tuto SMS zareagoval a přiložený odkaz otevřel. Byl přesměrován na podvržený portál ČSSZ, do kterého se přihlásil pomocí své bankovní identity. Stránka se poté načítala a nereagovala. Muž ji opustil v domnění, že má web výpadek. Bohužel, sdělením svých údajů k bankovnímu účtu umožnil neznámému pachateli vstup do internetového bankovnictví a přišel tak o 150 tisíc korun," popsala trik podvodníka Věra Mžiková.

Jak smishing rozpoznat a jak postupovat?

Telefonní číslo odesílatele může připomínat nebo přímo napodobovat například banku, úřad, doručovací společnost. U každé zprávy proto pečlivě posuzujte hlavně obsah.

Nevyžádané SMS, např. o výhře v soutěži, do které jste se nikdy nepřihlásili, jsou podezřelé.

SMS s chybami naznačuje strojový nebo automatický překlad.

Odkazy často vybízejí k vyplnění osobních údajů, potvrzení přístupových hesel nebo poskytnutí přístupu do vašeho telefonu.

Pamatujte, že banky, úřady ani poskytovatelé doručovacích služeb po vás nikdy nebudou chtít osobní informace prostřednictvím SMS.

Pokud z odkazu v SMS nepoznáte, na jaké stránky vás navedou, neklikejte na něj.

Pravost SMS můžete ověřit u odesílatele. K tomu ale využijte kontakty z oficiálních zdrojů banky, úřadu, pošty atd. Ty v SMS mohou být opět zavádějící.

Pokud v návaznosti na popisované jednání přijdete o peníze na účtu, řešte vše obratem s bankou, která může v některých případech peníze ještě zachránit. Pokud je vám způsobena škoda, oznamte to také Policii ČR. Zdroj: Policie ČR