Jižní Čechy - Máte–li v peněžence dvoutisícovku sériového čísla A23 713963, pak máte smůlu.

Padělané bankovky | Foto: POLICIE ČR

Mysleli si naivně, že jim to projde. Naskenovat dvoutisícovou bankovku a pak jenom tisknout a tisknout a tisknout…

Jenže spadla klec. „Kriminalisté zahájili trestní stíháni dvojice mladých mužů ze Strakonicka, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestných činů padělání a pozměňování peněz a také podvodu,“ říká jihočeská policejní mluvčí Anna Drdová.

Jihočeským specialistům na na hospodářskou kriminalitu stačil k objasnění případu falešných peněz jenom necelý týden.

„Mladíci čelí podezření, že v průběhu minulého týdne vyrobili prostřednictvím počítače a multifunkčního zařízení nejméně sedm kusů padělků bankovek nominální hodnoty 2000 korun shodného sériového čísla A23 713963. Tyto padělky následně udali do oběhu na Strakonicku v sedmi z devíti navštívených provozoven.“

Muži jsou nyní stíhání na svobodě. Sedm padělků nemusí být ale přitom konečné číslo.

„Kriminalisté žádají každého, kdo by bankovku nominální hodnoty 2000 korun sériového čísla A 23 713963 přijal nebo s ní přišel do styku, aby to neprodleně oznámil na kterékoliv policejní služebně nebo přímo jihočeským kriminalistům na telefonní číslo 974 224 480,“ dodává policejní mluvčí.

Proto si před placením zelenou bankovku naposledy prohlédněte, zvláště občané na Strakonicku. Co kdyby…