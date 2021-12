Své bankovní účty lživě vydával za „depozitní“ či „úschovní“. Klienti mu tak na určitou dobu peníze svěřovali, ale on už je nevracel. Konkrétně šlo o šest různých případů, za pět z nich byl trestně stíhán za přečin zpronevěry už od loňského roku. V trestné činnosti však pokračoval, způsobil tak škodu důvěřivým klientům v souhrnné výši 11,5 milionu korun. Nyní je vazebně stíhán, hrozí mu trest 2 až 8 let odnětí svobody.

Jak upřesnila mluvčí jindřichohradeckých policistů Hana Bílková Millerová, policejní komisařka služby kriminální policie a vyšetřování z Jindřichova Hradce z oddělení hospodářské kriminality vazebně trestně stíhá již obžalovaného muže z města nad Vajgarem, který trestnou činnost evidentně opakoval až do 30. listopadu 2021, kdy byl kriminalisty zadržen.

"Vysokoškolsky vzdělaný muž jako podnikající fyzická osoba si měl v období od počátku června 2018 do konce srpna 2019 při zprostředkování prodeje realit třetí osobě neoprávněně přisvojit finanční prostředky, které kupující složili jako části kupní ceny na jeho bankovní účty," upřesnila.

Nechal si pro sebe 7,5 milionu

Tyto finanční prostředky mu klienti svěřili do správy na dobu stanovenou buďto přímo v kupní smlouvě nebo v dodatku kupní smlouvy. Lhůta měla končit do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu jako schovateli byl předložen list vlastnictví, dle něhož již zakoupená nemovitost náležela do vlastnictví složitelů. "Obviněný muž však ani po uplynutí této lhůty svěřené finanční prostředky z úschovy neuvolnil ve prospěch prodejce, ale měl si je ponechat pro vlastní potřebu a použít je ve svůj prospěch. Takto měl jednat konkrétně v pěti případech při prodeji nemovitostí na Jindřichohradecku a Českobudějovicku," zmínila policejní mluvčí s tím, že tímto jednáním způsobil škody ve výši nejméně 7 536 000 korun.

Loni 10. listopadu tak vyhotovila policejní komisařka usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin zpronevěra, které si podezřelý muž převzal 4. 12. 2020. "Trestní stíhání bylo vedeno na svobodě. Ze svého jednání si obviněný muž patrně nic nedělal a trestnou činnost opakoval," dodala Hana Bílková Millerová.

K podnikání se vrátil i letos a sklapla klec

Tentýž muž měl letos 14. srpnasjednat uzavření kupní smlouvy na prodej rodinného domu v malé obci na Jindřichohradecku za kupní cenu přes 4 290 000 korun. "V návaznosti na předmětnou kupní smlouvu byla uzavřena mezi jmenovanými a zprostředkovatelem smlouva o úschově. Na základě této smlouvy se zavázal uvolnit část kupní ceny, kterou přijal 20. srpna na účet, ve prospěch prodávajícího ve lhůtě do 5 pracovních dnů po předložení výpisu z katastru nemovitostí, kde bude uveden jako vlastník nemovitosti kupující. Dále na základě smlouvy o rezervaci nemovitosti a poskytnutí součinnosti při její koupi přijal na bankovní účet rezervační jistinu v celkové výši dva miliony korun, kterou se zavázal uvolnit stejným způsobem po splnění předložení výpisu z katastru nemovitostí. Avšak poté, co byla tato podmínka 24. září ze strany prodávajících splněna, takto neučinil," dodala Millerová s tím, že prodávajícímu kupní cenu poníženou o svoji provizi ve výši 171 880 korun nevyplatil a takto získané finanční prostředky měl použít znovu jako v předchozích případech pro svoji potřebu. Tímto svým jednáním měl způsobit poškozenému škodu ve výši nejméně 4 125 000 korun.

A tak 30. října letošního roku na základě trestního oznámení poškozeného jindřichohradečtí kriminalisté znovu zahájili úkony trestního řízení. "Po zadržení podezřelého muže téhož dne policejní komisařka vyhotovila usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin zpronevěra, které si penězchtivý živnostník převzal. V prosinci na něj soud uvalil vazbu," dodala s tím, že nyní na trest čeká za mřížemi.