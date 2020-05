Zloděj si odnesl kasírtašku s hotovostí ve výši nejméně 10 tisíc korun.

Policisté ze Suchdola nad Lužnicí pátrají po neznámém zloději, který v úterý 19. května - v době od 16:00 do 16:05 hodin - vstoupil do restaurace U Kostela v českovelenické Palackého ulici. "Poté, co si objednal polévku, využil nepřítomnosti a nepozornosti obsluhy restaurace a odcizil z prostor za barovým pultem volně odloženou černou peněženku s tržbou za obědy a nápoje v celkové hodnotě 10 tisíc korun. Následně z místa odešel," popsala mluvčí policie Hana Millerová.