Jindřichohradečtí policisté zveřejnili dva z případů, kterými se v současné době zabývají.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Policisté na základě oznámení volajícího vyjížděli do jedné z jindřichohradeckých restaurací. Po příjezdu na místo zjistili, že do objektu během předchozí noci vstoupil neznámý pachatel poté, co rozbil okno. Podle policejní mluvčí Štěpánky Uhlířové si odnesl kasírtašku a keramický hrneček s hotovostí. Celková škoda, kterou způsobil, dosáhla výše bezmála dvacet tisíc korun. „Kromě krádeže se dopustil rovněž trestného činu poškození cizí věci, když poničil zařízení restaurace. Policisté po něm intenzivně pátrají,“ dodala mluvčí.