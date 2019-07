Celkem 33 tisíc korun dluží na své děti otec z obce na Jindřichohradecku. Podle mluvčí policie Hany Millerové nepřispíval na své dvě děti v celé první polovině letošního roku. "Rozsudek okresního soudu muži stanovil výši příspěvku, a to tři tisíce korun měsíčně na dceru a dva a půl tisíce korun měsíčně na syna k rukám jejich matky," upřesnila mluvčí s tím, že 15. července převzal zapomnětlivý otec z rukou mužů zákona sdělení podezření z přečinu zanedbání povinné výživy.

Hradečtí policisté také pátrají po dosud neznámém pachateli, který v úterý 16. července kolem poledne prolomil zabezpečení internetového profilu poškožené ženy a převzal nad profilem kontrolu. "Vydával se za poškozenou a z jejího profilu zasílal jejímu příteli zprávy tak, aby to vypadalo, že je zasílá ona sama," uvedla Hana Millerová. Poté intimní konverzaci vzal a rozeslal ji všem jejím přátelům.

