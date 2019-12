Jakými událostmi se v uplynulých dnech zabývali policisté z jindřichohradeckého regionu?

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR

Policisté dořešili případ z konce září. Tehdy na veřejném místě před jedním z městských domů napadl agresor poškozeného muže, a to tak, že jej nejméně desetkrát udeřil pěstí do temene hlavy. Tím mu způsobil mimo jiné dvě tržné rány a otřes mozku. V důsledku toho byl napadený muž ošetřen v nemocnici a hospitalizován do druhého dne, poté putoval do domácího léčení. V tomto týdnu si násilník převzal sdělení podezření z ublížení na zdraví a výtržnictví a je nyní policisty trestně stíhán.