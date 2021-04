Případem se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), podle jejíchž závěrů policista vystřelil na muže hned třikrát.

Podle mluvčí GIBS Ivany Nguyenové policista společně se svým kolegou jeli na základě oznámení do chatové oblasti, kde se měl vyskytovat muž, který pod vlivem alkoholu poškozoval vnitřní vybavení užívané chaty.

"Po příjezdu na místo policisté spatřili muže, který přicházel k chatě a jevil známky ovlivnění alkoholem. Jeden z policistů použil služební zbraň jako donucovací prostředek, mířil jí na muže a vyzýval jej, aby si lehl, muž však nereagoval a směřoval k policistovi. Ten následně na muže vystřelil, a i když jej zasáhl a případný útok od něho již nehrozil, střelil jej ještě dvakrát," popsala mluvčí.

Na základě detailního dokazování, mimo jiné znaleckých posudků z oborů soudního lékařství, balistiky, biomechaniky a psychiatrie policejní orgán GIBS podle Ivany Nguyenové uzavřel, že ze strany zakročujícího policisty se jednalo o exces z nutné obrany spáchaný ve stavu silného psychického rozrušení.

Proti policistovi bylo 20. dubna 2021 zahájeno trestní stíhání pro zločin zabití a přečin zneužití pravomoci úřední osoby, za které mu v případě prokázání viny hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

Krajský policejní ředitel, brigádní generál Luděk Procházka ve středu podle tiskového mluvčího policie Jiřího Matznera obdržel od GIBS dokumenty o trestním stíhání policisty z třeboňského obvodního oddělení. "Teprve po jejich prostudování bude v dalších dnech personálně rozhodovat. Musí být totiž dodržen postup podle zákona o služebním poměru. O vině či nevině policisty stejně nakonec bude rozhodovat soud. Případ s ohledem na to, že ho zpracovává GIBS, nemůžeme více komentovat,“ sdělil Deníku Jiří Matzner.

Co předcházelo srpnové střelbě

Střelba u rybníka Dvořiště v katastru obce Smržov nedaleko Lomnice nad Lužnicí se ozvala ve středu 5. srpna 2020 po 20. hodině. Zasahující policista z obvodního oddělení Třeboň použil služební zbraň proti agresivnímu pachateli a muž na místě zraněním podlehl.

Podle tehdejších informací Deníku se incident odehrál v jedné z chat, kde byly výjezdy policistů, jak se říká, "na denním pořádku". Policisté sem v osudný den vyjeli řešit konflikt mezi partnery. Podle informací Deníku měl být přítel ženy závislý na drogách. Měl ji i podle lidí z okolí bít. "Byly slyšet výkřiky a k večeru vše vygradovalo, až zavolali policii," popsal jeden muž z okolí. Na místě tragédie se mluvilo i o tom, že muž měl údajně na policisty vyběhnout s mačetou.

Policista nikdy neměl kázeňský problém

Podle informací Deníku žije obviněný policista v Jindřichově Hradci a slouží na Obvodním oddělení Policie ČR v Třeboni. Je mu kolem 30 let, má rodinu a dítě. Deník hovořil s jeho známým, jenž si nepřál zveřejnit své jméno. Podle něj je policista velmi svědomitý, nikdy neměl žádný kázeňský postih a při zásazích vždy postupoval v souladu s literou zákona. Hodně se prý zajímá o taktiky zásahů a také o zbraně.

„I proto si myslím, že by nikdy nepoužil proti nikomu zbraň, kdyby to nebylo nezbytně nutné. Konfliktní situace se vždy snažil řešit jinými způsoby, než aby rovnou vytáhl pistoli,“ řekl známý obviněného, který rovněž pracuje u policie. Doplnil, že zákrok proti osobám, které jsou pod vlivem drog či jiných návykových látek, je vždy extrémně složitý. „Jednak je velmi obtížné předvídat jejich jednání. A navíc, lidé pod vlivem drog mají posunutý práh bolesti, takže i když je zasáhne kulka třeba do nohy, mohou klidně útočit dál,“ doplnil policista, s nímž Deník o případu mluvil.

Varovné výstřely na jihu Čech

Zloděj aut se dal na útěk: V červenci varovným výstřelem zastavili ve Volarech policisté pachatele, který měl na svědomí krádeže aut. Odcizený vůz policisté vypátrali právě u volarské čerpací stanice. Když šli auto zkontrolovat, stáli u něho muž a žena. Jen co muže vyzvali, aby prokázal svou totožnost, dal se na útěk. Zastavil ho varovný výstřel.

Řidič ujížděl hlídce: V červenci policisté začali stavět řidiče v ulici Vodní ve Strakonicích. Ten však na výzvu k zastavení nereagoval a začal policistům ujíždět směrem na Katovice. Za Dražejovem odbočil na polní cestu, kde zastavil, vyběhl z vozidla a utíkal do pole s obilím. Po opakovaných výzvách, kterých mladý muž nedbal, použili policisté varovný výstřel do vzduchu.

Přestřelka na hranicích u Halámek: V roce 2012 použili policisté střelbu na hraničním přechodu v Halámkách. Do freeshopu se tehdy vloupala skupina zlodějů. Byli hlídkou přistižení přímo při činu. Zloději se však nevzdali "bez boje" a dali se na útěk. Výsledkem byl postřelený jeden z pachatelů a se střelnými zraněními skončili také dva policisté.

Ujel hlídce do dalšího okresu: V roce 2008 začal v noci v Deštné na Jindřichohradecku ujíždět před policejní hlídkou řidič směrem na Tučapy Táborsku. Při pronásledování ujíždějícího řidiče policisté použili i varovné výstřely.

Ani varovné výstřely řidiče nezastavily: Na Táborsku v roce 2017 se policisté snažili zastavit ujíždějícího řidiče. Nakonec padl i varovný výstřel.

Auto nezastavila ani zbraň: Utíkajícího pachatele v roce 2008 pronásledoval policista v Českých Budějovicích a následně použil výzvu: Stůj, policie. Stůj, nebo střelím. Unikající na výzvu nereagoval a policista použil dva varovné výstřely.

Varovné výstřely padly dva: V Českých Budějovicích v roce 2008 hlídka policie zasahovala na základě oznámení, že v oddělení obuvi v obchodním domě IGY údajně došlo ke krádeži. Jeden z dvojice pachatelů však odmítl prokázat svou totožnost a dal se na útěk. Na Pražské třídě padly dva varovné výstřely, než se pachatel zastavil a policista ho zpacifikoval.