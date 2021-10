"Policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování 30. září vyhotovil usnesení o zahájení trestního stíhání obou podezřelých mužů pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a oba vyslechl jako obviněné. Téhož dne vyhotovil podnět na vzetí obou obviněných do vazby. Vazba byla soudem uvalena na obviněného cizince. Důvody vazby byly shledány i u mladšího z mužů," uvedla Hana Bílková Millerová s tím, že soud rozhodl, že vazbu postačí nahradit dohledem probačního úředníka nad obviněným.

Mladší z mužů měl přinejmenším od léta 2020 do dne zatčení za účelem prodeje přechovávat nejméně 9 gramů pervitinu. "Minimálně od ledna 2021 si drogu opatřoval formou tzv. komisního prodeje výhradně od podezřelého cizince, a to v celkovém množství nejméně 450 gramů, který pak na různých místech v okrese Jindřichův Hradec neoprávněně prodal, případně jinak opatřil dalším nejméně dvaceti šesti konkrétním osobám, případně dalším dosud neustanovením osobám," popsala mluvčí s tím, že mladík z této činnosti měl zatím přesně nezjištěný finanční prospěch ve výši nejméně desetitisíců korun.

Starší z mužů, cizinec, byl už v květnu 2015 trestán budějovickým soudem pro přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. "Trest vykonal v srpnu 2019. Ovšem díky dalším nepodmíněným trestům v jiných trestní věcech byl z výkonu propuštěn v únoru 2020. V období od července 2020 do 29. září 2021, kdy byl policisty zadržen (měl u sebe v době zadržení nejméně 38 gramů pervitinu, který přechovával za účelem dalšího prodeje a v místě svého bydliště na Jindřichohradecku za účelem dalšího prodeje přechovával nejméně 388 gramů pervitinu), měl jednak prodat a jednak do tzv. komisního prodeje poskytnout pervitin konkrétním třem osobám, zejména v okrese Jindřichův Hradec, ale i jinde. Z této činnosti měl zatím přesně nezjištěných prospěch v řádu statisíců korun," popsala mluvčí hradeckých policistů Hana Bílková Millerová.

