Jindřichohradečtí policisté podle policejní mluvčí Hany Millerové slaví úspěch, neboť dne 28. dubna v odpoledních hodinách za přispění všímavého občana zadržel psovod ve spolupráci s kolegy z obvodního oddělení muže, který je podezřelý ze spáchání rozsáhlé majetkové trestné činnosti na Jindřichohradecku.

V období od 15. března do 14. dubna 2020 měl podle Hany Millerové za užití násilí vniknout do celkem 10 nejen rekreačních objektů, a to v Nové Včelnici, v místních částech Jarošova nad Nežárkou, u Dolního Skrýchova či v Dívčích Kopách.

"Zde patrně měl odcizit různé věci jako elektrické nářadí a zahradnické pomůcky, sekačky nebo pily. Nepohrdl ani pánským jízdním kolem, vysavačem či kuchyňskými spotřebiči. V obytných částech objektů měl rovněž zkonzumovat potraviny," popsala Hana Millerová.

Na odcizených věcech tak způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 67 700 korun a na poškozených věcech dalších nejméně 17 300 korun.

"Část odcizených věcí policisté zajistili a budou vráceny poškozeným. Policisté rovněž zjistili, že se podezřelý muž svého jednání dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech pro přečin krádeže potrestán, naposledy rozsudkem okresního soudu v Jindřichově Hradci," doplnila mluvčí s tím, že policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování z J. Hradce téhož dne 28. dubna podezřelého muže obvinil z trestných činů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Druhý den podal policejní komisař podnět ke vzetí obviněného muže do vazby, jenž byl soudem akceptován a vazba byla uvalena. Hrozí mu vzhledem k nouzovému stavu trest odnětí svobody na dobu od dvou do osmi let.

"Policisté nyní prověřují zda muž na Jindřichohradecku nespáchal další trestnou činnost tohoto charakteru," dodala mluvčí.