Kunžak – Preventivní policejní kontroly chatových oblastí mohou odradit i zastavit zloděje, který se do rekreačních objektů vloupá.

Policisté kontrolovali chatovou oblast u rybníku Komorník. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Tento týden se policejní psovodi s policisty z bystřického obvodního oddělení vydali na Komorník, kde procházeli chaty.

Podle mluvčí Hany Millerové se kontroluje, zda je chata uzamčená, zda nejsou porušené dveře, okna či jiné stopy po vloupání. „Policisté dají za dveře lísteček s datem a časem kontroly, s telefonním číslem a pokyny, co dělat v případě vloupání," vysvětlila Hana Millerová.

O tom, že kontroly rekreačních oblastí mají smysl, hovoří i případ z jara. Jak vzpomíná šéf jindřichohradeckých psovodů Ladislav Košler na případ svého kolegy, na Dačicku v okolí lokality Vlčí jáma docházelo k vykrádání chat. „Kontrola ukázala, že jeden objekt byl nějak podezřelý, tak ve spolupráci s obvodním oddělením se udělala další kontrola časně zrána a pes v chatě našel muže. Ten se posléze přiznal k vloupačkám v okolí," popsal Ladislav Košler. Poznamenal, že policejní pes sice u chat nezkontroluje, zda nebyly vykradené, ale dokáže policistu upozornit na to, že uvnitř nebo v okolí je někdo schovaný.

Podle Hany Millerové v letošním roce oproti loňsku již nyní narostl počet případů vloupání do chat, a to před sebou máme ještě dva hlavní měsíce. „Kriminalisté se shodují na tom, že jedním z možných vlivů je i amnestie prezidenta republiky," zmínila.

Vloupání v řeči čísel:

- za celý loňský rok policisté na Jindřichohradecku zaznamenali 90 vloupání do chat a chalup

- objasnit se povedlo 33 procent případů

- letos od začátku roku do 25. října již šetřili 105 násilných vniknutí do rekreačních objektů

- objasněnost je jen 25 procent, tedy u každého čtvrtého případů se zjistí pachatel

- policisté proto doporučují objekty na zimu řádně zajistit a odvézt cenné věci