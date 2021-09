Bohužel, hned 1. září se příznivá letošní statistika prázdninových nehod cyklistů změnila. Cyklista (ročník 1943) jel na elektrokole po cyklotrase ve směru od místní části Třeboně - Leštiny na Majdalenu. Ze zatím nezjištěných příčin přejel na levou stranu, kde se střetl s protijedoucím cyklistou. Senior na elektrokole při transportu do nemocnice zemřel.

O prázdninách na Jindřichohradecku při dopravní nehodě sice žádný cyklista nezemřel, ale přesto policisté za červenec a srpen evidovali 29 nehod, přičemž ze zavinění bylo podezřelých 21 cyklistů. Lehké zranění utrpělo 26 osob. Oproti loňsku je to pokles, neboť v roce 2020 policisté řešili 35 nehod cyklistů, jednu se smrtelnými následky a jednu s těžkým zraněním. Lehkou újmu na zdraví utrpělo 27 jezdců na kole.

Podle policejní mluvčí Hany Bílkové Millerové se akce konala od 20. do 31. srpna. Policisté ve 33 případech zjistili porušení zákona ze strany cyklisty. "Zejména se jednalo o jízdu po chodníku, nerespektování dopravního značení, jako je zákaz vjezdu. Vše bylo řešeno na místě v příkazním řízení," uvedla mluvčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.