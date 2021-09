V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let, nebo propadnutí majetku.

Podle policejní mluvčí Hany Bílkové Millerové měl nezjištěným způsobem opatřit přesně nezjištěné množství marihuany, kterou pak na území města České Velenice, a to v nejméně 96 případech, prodal nebo vyměnil za cigarety.

Jindřichohradečtí kriminalisté společně s policisty ze Suchdola nad Lužnicí odhalili podezřelého muže, který si přinejmenším od léta roku 2018 do letošního ledna distribuoval drogy mezi omladinou.

