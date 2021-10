Přidala ještě policejní výzvu: "Občané obce Staré Hobzí, pokud jste viděli ve výše uvedenou dobu osobu, jak odemyká hlavní dveře a vchází do objektu hasičské zbrojnice či jak objekt uzamyká, sdělte své poznatky dačickým policistům cestou tísňové linky 158."

Dačičtí policisté pátrají po neznámém pachateli, který v době od 22. hodiny 24. září do 20. hodiny 28. září odemkl shodným klíčem zámek hlavních vstupních dveří hasičské zbrojnice SDH ve Starém Hobzí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.