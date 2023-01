Mluvčí policistů Věra Mžiková přiblížila, že okradená žena chtěla investovat své peníze do akcií společnosti dodávající energie.

"Na internetu se na stránce buyexchangeinc.com zaregistrovala jako investor a ze svého účtu investovala do akcií 12 tisíc korun. Poté byla telefonicky kontaktována finančním analytikem Simonem Gregorem, který po ženě vyžadoval propojení jejího účtu s investičním účtem. Ženu požádal o stažení aplikace Teamviewer, díky které získal vzdálený přístup do jejího počítače a rovněž do jejího internetového bankovnictví," popsala mluvčí způsob podvodu.

V té chvíli se ženě naštěstí začalo vše zdát divné, a proto ukončila telefonní hovor a aplikaci zase hned odstranila. Podvodníkovi se tak nepodařilo dále manipulovat s jejími finančními prostředky.

"Opět upozorňujeme – neinstalujte do svých elektronických zařízení žádné programy, které umožňují dálkový přístup k vašemu zařízení," poradila Věra Mžiková.