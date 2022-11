V retroseriálu jihočeských Deníků vzpomínáme s bývalými elitními kriminalisty Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje na nezávažnější zločiny minulých let. Tentokrát majoři ve výslužbě Václav Hýsek a Jiří Růžička zavzpomínali na náročný rok 2002. To v našem regionu šetřili 17 hrdelních zločinů včetně skutků ve stádiu pokusu.

Před dvaceti lety převažovaly vraždy páchané v kruhu rodinném, ale vyskytla se i loupežná přepadení, či pokus o nájemnou vraždu. Některé případy musela jihočeská mordparta pro nedostatek důkazů odložit, u jiných odhalila dokonce, že k nim vůbec nedošlo a byly zcela smyšlené. Motivem byl často majetkový prospěch, ale i neurovnané vztahy v rodině, či zakrytí jiného skutku.

Případy roku 2002 v Jihočeském kraji + Pelhřimov



1. Leden 2002: v rámci operativní činnosti je šetřena vražda z července 2001. Spolupachatelé Martin Ch. a Pavlína H. měli v Počátkách na Pelhřimovsku otrávit prášky Ondřeje A. za účelem získaní jeho bytu a dalšího majetku.



2. Prověření trestního oznámení z 6. května 1991: Růžena S. měla úmyslně usmrtit svou matku Annu S. v Pašinovicích na Českobudějovicku. Vyšetřování bylo odloženo, skutek se prokazatelně nestal.



3. 23. března: vražda a řada pokusů o loupežné vraždy v rámci celé republiky, pachatel František P. přezdívaný Frank z Černovic a Pavel K. z Tábora.



4. 25. října: pokus vraždy, Jan D. v Kaplici ohrožoval své syny noži, překvalifikováno jako ublížení na zdraví, při zásahu ho zneškodnili policisté.



5. 18. února: pokus vraždy, spolupachatelé Jiří Š. a Patrik N. chtěli zastřelit Vladimíra Ř., který odcizil trezor, na parkovišti u střelnice v Borku u Českých Budějovic.



6. 7. května: vražda, Vlastimil K. napadl nožem nevlastního otce Josefa K. v Oldřichově na Táborsku.



7. 20. května: vražda, Bohuslav S. a Tomáš P. úmyslně usmrtili údery do hlavy Ladislav T. u Trhových Svinů.



8. 16. května: vražda znásilněné stopařky, Pavel Z. chtěl zamaskovat znásilnění vraždou, studentku zapíchnul nožem a schoval v lese u Protivína.



9. 10. června: příprava vraždy novinářky Sabiny Slonkové, objednatel Karel Srba prostřednictvím Michala N. najal vraha Karla R., ten měl k její popravě použít plastickou trhavinu, Vimperk, okres Prachatice.



10. 13. července: mladistvý Václav V. ubodal v lese u Smilových Hor na Táborsku Danu K.



11. 19. července: Němec Andrei G. zastřelil na Strakonicku u silnice II. třídy číslo 141 na cestě z Bavorova na Prachatice krajana Lukase P. kvůli automobilu.



12. 15. srpna: Jana Stodolová uškrtila a pobodala seniorku v Kardašově Řečici.



13. 9. září: František J. zabil ve Vidově na Českobudějovicku dýkou svou ženu Pavlu.



14. 25. září: pokus vraždy, Karel T. ve Vimperku škrtil a použil i kuchyňský nůž na Janu O.



15. 1. listopadu: Aljoš P. ubil a ukopal v bytě v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku Miloslava P.



16. 28. listopadu: Roman M. zastřelil v Kostelci nad Vltavou na Písecku Daniela M. a společně s komplici ho zakopal, případ si převzala pražská policie kvůli bydlišti pachatelů.



17. 14. prosince: rotný Aleš S. v lázeňském parku v Bechyni po předchozí slovní potyčce usmrtil střelou z nelegální zbraně Milana H. a postřelil Václava P.

Smrtící pohoštění

Martin a Pavlína ze Žirovnice podle kriminalistů měli zabít Ondřeje v jeho bytě v Počátkách jako spolupachatelé. „Poškozený užíval léky na podporu srdeční činnosti, oni využili situace a předávkovali jej tak, že došlo k selhání srdce,“ vysvětlil major Hýsek.

Ke skutku mělo dojít v přesně nezjištěné době od 20. do 23. července v bytě poškozeného tak, že mu vmíchali do jídla, okurkového salátu s rajčaty a kávy rozdrcené tablety. „Léky Ondřej užíval a oni mu je podávali ve větších dávkách v úmyslu ho usmrtit a následně se zmocnit věcí z jeho bytu a zároveň získat možnost byt užívat,“ dodal.

Ondřej A. pracoval jako hlídač na skládce, Pavlína H. u něj bydlela a se svým o deset let mladším milencem Martinem se ho rozhodla tímto způsobem zbavit. „Bylo důvodné podezření z cizího zavinění, což odhalil toxikologický posudek. Pachatelé se ale nikdy nepřiznali a neexistovaly přímé důkazy, proto bylo nakonec jejich stíhání zastaveno,“ dodal kolega Růžička.

Skutky se nestaly

František P. přezdívaný Frank z Černovic měl zabíjet v Kostomlatech nad Labem už v roce 1997. „Za pomoci vojenské střely měl usmrtit Františka M., vyšlo to najevo až později,“ naznačil Hýsek.

Další pokus vraždy mu kriminalisté připisovali z pražského nočního klubu v roce 2000. „To měl ukrajinské osobě podříznout krk, dále měl střelit do břicha v lese nezjištěnou zbraní muže jménem Michal, další vraždu měl připravovat v roce 2002 s Pavlem K. v Táboře, kdy zajistil zbraň na usmrcení muže jménem Andrej. Podobně měl připravovat vraždu na objednávku muže přezdívaného Michael v táborské herně Vegas,“ vyjmenoval.

Zároveň byl podezřelý také z nedovolené výroby, nakládání a držení omamných a psychotropních látek. Vyšetřování bylo odloženo, protože vyšlo najevo, že se uvedené skutky nestaly.

Pachatele zneškodnil policista

Jan D. měl 25. října v Kaplici v bytě své přítelkyně ohrožovat dva syny nožem. „Ona zavolala dvoučlennou policejní hlídku, kterou taky napadl. Na jednoho příslušníka křičel: Ty kurvo, tebe já zklikviduju,“ vzpomněl si Jiří Růžička.

Pachatel se zavřel do bytu, a tak policisté přivolali zásahovou jednotku. „Než však přijely posily, dveře se otevřely a on zaútočil. Policisté mu ustupovali, činili zákonné výzvy, které neuposlechnul. Nakonec jej jeden z nich zastřelil v sebeobraně,“ dodal.

Přežil osm výstřelů

Jiří Š. společně s Patrikem N. se v únoru 2002 rozhodli zbavit svého komplice Vladimíra Ř., který ukradl trezor v ČSAD v Českých Budějovicích. „Vylákali ho s trezorem plným věcí v hodnotě nejméně 39 tisíc korun na parkoviště v lesním prostoru u střelnice na Borku. Pod záminkou otevření ho přivezl svým osobním vozidlem honda,“ popsal Hýsek.

Na místo pak dorazil Jiří Š. automobilem značky VW Golf, který ho ze zbraně ráže 22 milimetrů zastřelil. „Tenkrát padlo nejméně osm výstřelů, čtyřikrát zasáhl jeho vozidlo, dvakrát mu na dvou místech prostřelil bundu a tepláky. Zasáhl tak tělo v oblasti břicha, nohu a levou ruku,“ upřesnil Růžička. Postřelený pak sám ujel do nemocnice v Budějovicích, kde si nechal rány ošetřit a vyjmout střelu z ruky.

Zabil otce nožem

Vlastimil K. z Tábora přijel za svým nevlastním otcem Josefem K. do Oldřichova, když zazvonil, už držel v ruce nůž a křičel. „Já tě zabiju!“ Ke skutku došlo kolem 12.30 h v rodinném domě.

„Napadl staršího muže z důvodu nevyřešených rodinných vztahů, způsobil mu bodná těžká zranění v levé části břicha v oblasti pod žebry. Nejdříve jsme případ šetřili jako pokus vraždy, ale Josef K. následkům podlehl, pak byla změněna právní kvalifikace na vraždu,“ popsal Václav Hýsek.

Homosexuálové si chtěli zajistit blahobyt

Bohuslav a Tomáš z Českobudějovicka vylákali homosexuála Ladislava pod záminkou výletu k přehradě Lipno s úmyslem opít ho, vzít mu klíče od bytu a odcizit veškerou finanční hotovost. Cestou se ho v automobilu Škoda Felicia červené barvy rozhodli ale zbavit úplně. „Vraždu spáchali ve formě spolupachatelství a oba si již trest odseděli,“ poznamenal Hýsek.

K Lipnu se skutečně vypravili. „V dopoledních hodinách Ladislav a Tomáš popíjeli v hotelu Větrník a Sfinx, potom odjeli do Kaplice, kde v baru pokračovali v požívání alkoholických nápojů. Potom společně odjeli do Trhových Svinů, kde Tomáš vystoupil z vozidla a Bohuslav jako řidič odjel s Ladislavem na jeho poslední cestu,“ shrnul bývalý policejní operativec.

Zločiny z archivu: Uškrcen za jízdy autem

Pro Tomáše se asi po půl hodině už vrátil sám. „Mrtvolu jsme nalezli na poli u lesa na místě zvaném Na Vartě mezi obcemi Mohuřice a Lniště, Ladislavovo vozidlo nechali havarované u Rankova, z místa odjeli přivolaným taxíkem,“ dodal Hýsek. Týž den poškozenému vybrali byt. „Finanční hotovost nenašli, ale odcizili videorekorder a mobilní telefon. Tyto věci prodali do zastavárny a o zisk se rozdělili,“ zmínil.

Znásilněná a zabitá stopařka

Známý případ vraha Pavla Záruby z Boru u Protivína i po letech budí emoce. Trestného činu vraždy se měl dopustit 16. května 2002. „Kolem 13.45 hodin měl nabrat do svého vozidla Ford Siera modré barvy sedmnáctiletou Janu Š. ze Strakonic kousek od školy v Písku, kde studovala. Domů už se nikdy nevrátila. Nejdříve ji znásilnil a potom zabil. Mrtvolu ukryl ve Vítkovském lese, kde byla nalezena až 9. června,“ poznamenal Hýsek.

Příčinou smrti studentky bylo zhmoždění mozku a bodná rána do srdce. „Pamatuji si, že měla černou podprsenku a ta byla propíchnutá právě v oblasti srdce,“ zmínil.

Tělo našel o měsíc později náhodný houbař v prostoru armádního cvičiště v jedné z jam. „Záruba s bratrem a kamarády na místo jezdili kopat kabely, takže to tam dobře znali,“ dodal k místu nalezení mrtvoly. „Hodili ji tam do díry, na ni plech. Na místě má dodnes pomníček,“ uvedl major Hýsek.

Záruba dodnes nepřiznal, že vraždil. Několikrát se snažil o obnovu procesu, zanedlouho si však svůj trest již odpyká. Dostal 20 let, policisté u něj našli Janiny osobní věci, její telefon prodal do zastavárny a na místě vraždy našli navíc stejný motorový olej jako u něj doma. V jeho neprospěch hrálo i svědectví očitého svědka, který viděl, jak k němu krásná brunetka v Písku nasedla.

Najal si vraha na novinářku

Vražda novinářky Sabiny Slonkové, která měla být spáchána najatou osobou, Karlem R. alias Citronem z Vimperka, se nikdy nestala. Za přípravu tohoto trestného činu si však objednavatel Karel Srba, bývalý generální sekretář ministerstva zahraničí, či vedoucí finančního odboru ministerstva zdravotnictví a v minulém režimu prý agent vojenské rozvědky vysloužil u českobudějovického krajského soudu trest osm let vězení.

Nájemnému vrahovi opatřili semtex i rozbušku a nabídli za službu 200 tisíc korun. Vraždou chtěl Srba zabránit publikování článků, odhalujících způsob nabytí majetku z nelegálních praktik s přidělováním státních zakázek na ministerstvu. „V červnu kontaktovali známou firmu ve Vimperku s tím, že potřebují určitou službu a předali mu fotografii novinářky, na zadní straně byly napsané i dvě adresy, kde se měla zdržovat. Do budoucna se měl postarat o její zneškodnění,“ uvedl Hýsek.

Po vraždě měl pomocí telefonu předat informaci o dokončení úkolu za pomoci hesla. Na čin ale nedošlo. „Bylo to v pátek odpoledne, jeli jsme do Prachatic, přivedli Karla R., starého známého kriminálníka, ten všechno oznámil. Případ se pak předával útvaru pro odhalování organizovaného zločinu,“ doplnil.

Nezletilý zabil kapesním nožem

Sedmnáctiletý mladík Václav V. z Obrátic na Táborsku se rozhodl jednat a zbavit se nepohodlné sousedky Dany K. Napadl ji 13. července v době od 13 do 15 hodin v lesním prostoru místní části Smilových Hor Obrátice. „Jako vražednou zbraň použil kapesní nůž, bodal ji do hrudníku směrem k srdci i do obličeje, očí, způsobil jí také rozsáhlou řeznou ránu v oblasti krku. Těmto zraněním poškozená na místě podlehla,“ vysvětlil major Hýsek.

Na to, jak byl pachatel mladý, byl podle vyšetřovatelů veliký a robustní. „Pracoval na jatkách, učil se na řezníka, podřezával telata. Rodiny se navzájem nesnášely, měly nějaké problémy, kluk to chtěl vyřešit a když ji potkal v lese na houbách nebo borůvkách, rozhodl se jednat,“ popsal.

Jeho počínání bylo opravdu brutální. „Žena kromě bodnořezných ran utrpěla řadu kopanců, podříznul ji, vypíchal oči, její oblečení zakrvácené leželo všude okolo, tak aby to vypadalo jako znásilnění,“ dodal bývalý operativec.

Zajímavostí je, že během výslechu, chtěl spáchat sebevraždu skokem z okna. „Naštěstí skoro dvoumetrového pachatele zachytilo okno, dovřelo se a dva policisté ho vytáhli za paty zpět,“ zavzpomínal.

Zastřelil ho do hlavy kvůli luxusnímu autu

16. července v katastru obce Bavorov odpravil Němec Andrei G. svého krajana Lukase P., motivem byl majetkový prospěch. „Úmyslně ho usmrtil na kraji silnice druhé třídy dvěma výstřely do hlavy a jedním do hrudi z neustanovené pistole ráže 7,65 milimetrů,“ upřesnil major Hýsek.

Mrtvola muže byla nalezena o dva dny později. „Vrah se bezprostředně po činu zmocnil stříbrného osobního automobilu audi A3 a dalších věcí patřících poškozenému,“ dodal. Muži se měli setkat na území Jihočeského kraje, zatčeno bylo několik podezřelých, nakonec policisté vypátrali toho pravého.

Zajímavou se stala podle kriminalistů identifikace nebožtíka. „Na poznávací řízení přijel farář z Německa, který se zesnulých Lukasem udržoval „blízké kontakty“. Za jeho služby získal právě audi, která se stala předmětem loupežného přepadení,“ poznamenal. Farář oběť poznal jen podle nohy, až posléze ho poznal ještě podle očí. „Dokonce jsme byli na výslechu jeho rodičů v Německu,“ dodal ještě Růžička.

Sólo akce Dany Stodolové v jižních Čechách

Dva dny po zabití nalezl Marii Č. v rodinném domě v Kardašově Řečici její syn Oldřich, když se vrátil z rozvozu kamionem. Seděla v pokoji v křesle ruce přivázané k jeho madlům, přes hlavu povlak z polštáře v ústech roubík, kolem krku tři škrtidla z různých látek a jednoho koženkového pásku.

„Příčinou smrti však bylo vykrvácení do dutiny břišní, pachatelka seniorce uštědřila tři bodné rány do srdce a jednu do plic. Na hlavě měla ještě zranění od úderu tupým předmětem, Stodolová jí rozbila o hlavu váleček na pečení. Vražednou zbraň, nůž, kterým útočila, potom hodila nahoru na kuchyňskou linku,“ konstatoval major Růžička.

Původně to kriminalisté šetřili jako vraždu spáchanou nezjištěným pachatelem, když soud řešil případ manželů Stodolových, Dana se přiznala, že to byla její sólová akce. „Z domu navíc vzala dvacet tisíc, které tam měli našetřené,“ doplnil policista fakta.

Domácí rozmíšky uzavřené nožem

František J. v dětském pokoji ve Vidově na Českobudějovicku v září 2002 fyzicky napadl svou ženu Pavlu. „V rodině měli neurovnané vztahy, nejprve jí vyhrožoval zabitím a pak si přinesl z vedlejšího pokoje dýku. Na místě ji potom bodl do pravé oblasti krku, způsobil jí rozsáhlé poranění krkavice a ona při převozu do nemocnice těmto zraněním podlehla,“ přiblížil Růžička.

Také Karel T. 25. září v nočních hodinách zaútočil v obývacím pokoji ve Vimperku po vypití nějakého alkoholu na svou družku Janu O. „Nejdříve ji škrtil rukama, pak jí vyhrožoval zabitím, následně si z vedlejší místnosti donesl dvaceticentimetrový kuchyňský nůž, srazil ji k zemi a za pomoci nože jí způsobil dvě bodná poranění v oblasti krku a hrudníku,“ popsal bývalý vyšetřovatel.

Křičel, že ji musí zabít, kopal ji také do různých částí těla. „Poškozené se nakonec podařilo uprchnout, jeho útok přežila, proto byl skutek kvalifikován jako pokus o vraždu,“ uvedl Jiří Růžička.

Loupežné přepadení

Aljoš P. z Lodhéřova na Jindřichohradecku 1. listopadu napadl v bytě v Kamenici nad Lipou seniora Miloslava P., dychtil totiž po jeho majetku.

„Bil ho opakovaně v době mezi 17. až 23. hodinou v jeho bytě v panelovém domě tupým předmětem do obličeje, opakovaně ho také kopal do oblasti obličeje, krku a horní části hrudníku. Tímto jednáním způsobil rozlomení horní čelisti s následky krvácení do dutiny ústní, smrt pak nastala udušením,“ upřesnil major Hýsek.

