Vražedkyně utíkala sídlištěm potřísněná krví, policie ji lapila těsně po masakru

První soudní líčení s ní se uskutečnilo včera dopoledne. Státní zástupkyně Dagmar Šimáková sdělila, že do brutálního činu se obviněná chovala příkladně. Do té doby byla bezúhonná, řádně studovala a věnovala se péči o malou dcerku.

„Samotný čin spáchala v silného afektu. Psycholog vidí problém v tom, že zatím neporozuměla příčinám a důsledkům svého jednání,“ konstatovala.

Babička bránila stěhování

Hrůznému letnímu činu předcházela hlasitá rozepře. To těsně po incidentu potvrdili sousedé v panelovém domě a nyní to zaznělo i před soudcem Ondřejem Kubů. „Mezi obžalovanou a její matkou došlo k prudké hádce, matka chtěla dospělé dceři zabránit, aby se odstěhovala k otci dítěte, neboť jí v minulosti i nyní říkala, že se neumí o dítě sama postarat,“ uvedla Šimáková v obžalobě.

Dvojnásobné vražedkyni z Vltavy u soudu hrozí 15 až 20 let. Svého činu lituje a chce jít cestou dohody. Udělala si dítě s o dost starším mužem z Milevska. Podle zasvěceného zdroje Deníku jde o sedmasedmdesátiletého vědce. Chtěla se k němu nastěhovat, ale jejímu počínání bránila panovačná matka.

Dvojnásobná vražda v Budějovicích: žena patrně zavraždila svou dcerku a matku

To je začátek příběhu, který vyvrcholil jednu letní sobotu krvavým masakrem. Vyhasli dva životy, její dceři byly teprve dva roky.

Obviněná v afektu po vyhroceném sporu kvůli plánovanému stěhování nejméně čtyřmi kuchyňskými noži napadla matku i dceru. Bodala a řezala je do krku, hrudníku, v obličeji, na zádech, i rukou. Způsobila jim množství zlomenin žeber, poranění ledvin i obratlů. Oběti jejího řádění umřely na vykrvácení.

Brutální řádění

Soudce Ondřej Kubů tento způsob provedení nejhoršího z hrdelních zločinů zhodnotil jako brutální. „K tomuto trestného činu došlo zvlášť surovým způsobem, několika desítkami bodných a bodnořezných ran. Lze ho považovat za vražedný útok s vysokou mírou brutality,“ řekl.

Obhájkyně Jana Smilová žádala pro svou klientku pobyt na svobodě, podle ní by mohla zůstat u partnera na Písecku, to soud zamítl a poslal ji zpět do vazby. Ačkoliv podle znalce není pro veřejnost nebezpečná a není nutná ani žádná léčba. Obžalovaná totiž podle dvou psychologů netrpí žádnou vážnou duševní chorobou vedoucí k agresivnímu jednání.

Obviněná avizovala, že je přístupná dohodě a žádala přítomné o odpuštění. „Je mi to líto, co jsem provedla, nemůžu to vzít zpátky. Tento čin jsem nepřipravovala, bylo to pod vlivem afektu. Dcerku i mamku jsem milovala, prosím o odpuštění i pánaboha,“ znělo z jejích úst.

Výši trestu může ovlivnit způsob, jak vraždy provedla. Další termíny jednání naplánoval krajský soud podle mluvčí Ivany Vobejdové na únor a březen. „Když ale žena přistoupí na dohodu o vině a trestu, odpadne dokazování a případ tak může skončit, řekla ČTK Vobejdová.