Jindřichohradečtí kriminalisté pátrají po neznámém pytlákovi. Ten na Třeboňsku odstřelil dva jeleny.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Jak informovala policejní mluvčí Hana Bílková Millerová, stalo se to v přesně nezjištěné době zhruba od 18. do 20. září. "Neznámý pachatel nezjištěnou střelnou kulovou zbraní neoprávněně ulovil dva kusy zvěře. Jednalo se jeleny evropské starší dvou let," popsala mluvčí s tím, že případ se stal 770 metrů za Brannou u Třeboně.