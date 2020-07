V úterý 14. července převzal agresivní muž sdělení podezření z nebezpečného vyhrožování při incidentu, který se odehrál v květnu v Třeboni.

Podezřelý muž podle policejní mluvčí Hany Millerové 25. května kolem 20. hodiny přišel do jedné restaurace v Třeboni. "V průchodu si měl vzít opřenou 120 centimetrů dlouhou železnou roxorovou tyč. Měl ji v jedné ruce a do druhé si měl vzít rozprašovač s desinfekcí, který byl postavený na židli v průchodu před restaurací. Následně vstoupil do restaurace, kde se v té době nacházela pouze servírka, které měl stříkat desinfekci do obličeje a velmi vulgárně na ní křičet s tím, že jí zabije. Své výhrůžky umocňoval napřaženou tyčí z roxoru," popsala Hana Millerová.