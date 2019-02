Jindřichův Hradec - Mladá žena se toužila dostat do ubytovny na sídlišti Vajgar.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vlasta Luťanská

Ve dvě hodiny v noci se podezřelá žena, narozená roku 1999, vypravila do paneláku na sídlišti Vajgar, kde se nachází ubytovna. "Za užití zapalovače poškodila dveře vedoucí do chodby v přízemí domu. Do dveří v oblasti zámku vypálila díru, kdy došlo k poškození rámu dveří, a dále nezjištěným předmětem rozbila jejich skleněnou výplň, čímž ve skle vznikl otvor velikosti 75 na 60 centimetrů," uvedla policejní mluvčí Hana Millerová.



Škoda, kterou mladá žena způsobila, činí minimálně čtrnáct a půl tisíce korun. "Přespání na ubytovně tak mladou ženu vyšlo dráž než ubytování v některém pětihvězdičkovém hotelu. Jindřichohradečtí policisté přečin poškození cizí věci záhy objasnili a mladá žena již čelí trestnímu stíhání," doplnila mluvčí.