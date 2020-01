Znásilnění se mělo odehrát po oslavě v chatě jejich kamaráda na Českobudějovicku v roce 2018. Obžalován je z něj tehdy dvacetiletý L. K. a žaloba tvrdí, že souložil s dívkou v noci, když opilá spala. Souloží jí nevzbudil a ona až ráno zjistila z toho, že objevila v posteli krev, že k něčemu došlo.

O několik dní později se jí pak nedostavila menstruace a po několika týdnech zjistila těhotenským testem, že je v jiném stavu. Její dětská gynekoložka pak o případu informovala policii a těhotenství dívka ukončila.

Jednání začalo výpovědí obžalovaného. L. K. přiznal, že k souloži došlo. Kolik je dívce let, ale prý nevěděl. Svědci, však potvrdili, že věk dívky znal. Svou výpověď přitom obžalovaný často měnil a nebyl si řadou detailů jistý. Když byl konfrontován s tím, co vypovídal na policii, často se odvolával na to, že už si nevzpomíná. „Čemu z toho, co říkáte, máme věřit?“ musel se ho nakonec ptát soudce Ondřej Círek.

Podle obžalovaného k sexu došlo spontánně, když se k dívce přišel zahřát v noci do postele. „Je to pomsta za to, že jsem se s ní jen vyspal a nešel s ní do vztahu,“ řekl. U soudu pak nově vypověděl, že při souloži u něj vůbec nedošlo k vyvrcholení a dítě, které pak dívka čekala, nemohlo být jeho. Navíc tvrdil, že mu dívka vyhrožovala udáním a zničením.

Jedna ze svědkyň vypověděla, že poškozená dívka se jí ráno ptala, jestli neví, zda k něčemu v noci došlo, že si nic nepamatuje. O znásilnění ale poškozená začala zřejmě mluvit až po týdnu.

Šlo o oslavu, na které byly dvě čtrnáctileté dívky chodící na základní školu, které sem rodiče pustili. K tomu dva mladí muži ve věku dvacet a osmnáct let. Všichni dost pili, grilovali a hráli si s kondomy, které jim dala zřejmě matka poškozené dívky. K tomu se vydali i na projížďku už v opilosti. Kolem půlnoci šli spát a soud teď řeší, co se pak stalo.

Obžalovanému L. K. hrozí v případě prokázání viny trest pět až dvanáct let ve vězení. Výši trestu ovlivňuje zejména to, že poškozené dívce bylo v době soulože a otěhotnění čtrnáct let. Pokud bylo znásilnění vykonáno v době, kdy dívka spala, přitížilo by pachateli i to, že se činu dopustil na bezbranné osobě. Podle messangerové komunikace s poškozenou se obžalovaný snažil najít řešení, tak aby se vyhnul trestnímu stíhání a nabízel jako kompenzaci peníze, které ale neměl.