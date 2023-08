Slibují lidem pohádkové jmění, bohatnou ale jen sami podvodníci. Vyluxují účty

První poškozená chtěla podle policejní mluvčí Věry Mžikové investovat do kryptoměny. „Na sociální síti narazila na reklamu, která ji zaujala natolik, že v přiloženém odkazu vyplnila údaje ke své osobě. Záhy byla kontaktována investiční poradkyní, která jí vysvětlila výhody investic a pomohla jí s instalací aplikace potřebné k investování. Po zaslání první platby byla poškozená kontaktována dalším údajným investičním poradcem, který ji přesvědčil ještě k instalaci aplikace pro vzdálený přístup k jejímu počítači, čímž se dostal do ženina internetového bankovnictví a připravil ji o více než 500 tisíc korun," popisuje počínání podvodníků.

Podobný scénář má i druhá případ, který řeší jindřichohradečtí policisté. „Další poškozená rovněž zareagovala na sociálních sítích na reklamu výhodných investic, v tomto případě se jednalo o investice do akcií energetické společnosti. Vše probíhalo velice podobně, vyplnění osobních údajů, kontaktování podvodníkem. Ženu nejdříve přesvědčil k investici do akcií a dále k investici do ropy. Žena tak během několika dní ze svého účtu přeposlala na různé účty více než 300 tisíc korun. Slibovaný zisk se však nekonal a podvodník přestal se ženou komunikovat," říká Věra Mžiková k dalšímu nahlášenému podvodu.

Všem, kdo zvažují investice svých úspor, radí obezřetnost. „Pro zhodnocení svých úspor volte jen ověřené investiční společnosti. Nepodléhejte slibům zaručených investic bez rizika. Mějte na paměti, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora," upozorňuje.