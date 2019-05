Obžalovaná je dvojice ze Slovenska, pro kterou byla tehdy motivem loupež. Zavražděné okradli o 400 000 korun a pak se stáhli do Rumunska. Rozsudek v případu zatím nepadl, obžalovaným hrozí za dvojnásobnou loupežnou vraždu až doživotní trest.

Ve čtvrtek dorazil k soudu starší pár, který zavražděné i obžalovanou dobře znal, protože bydlí poblíž mobilního domu, kde byli ubodáni. Obviněná nějakou dobu s manželským párem pobývala v jejich mobilním bytě a vypomáhala jim ve firmě. Svědkyně obžalovanou vnímala velice negativně.

„Byla hrozně sprostá, chovala se hrozně,“ podotkla seniorka s tím, že se obžalovaná snažila páru pomáhat a chtěla se vrátit na Slovensko, do Prahy a chtěla i do Afriky. Ale tam neodjela. Na Vánoce se u svědků zastavila manželská dvojice i s obžalovanou. „Ptala jsem se jich, co ta žena, která u nich pobývá? Odpověděli, že jim příliš řídí domácnost a že ji vyhodili,“ shrnula svědkyně. U svých závěrečných slov se třásla a se slzami dodala: „Nastěhovaná dala obžalovanému dobrý tip, šli najisto. A přeji jim, aby z toho vězení nevylezli do konce života,“ vyřkla starší žena.

Brutální vraždu manželského páru okomentoval v pátek státní zástupce Petr Cigánek, který má 30letou praxi v oboru. „Skutek, který je předmětem obžaloby, je velmi brutální. Já jsem se za svoji kariéru nesetkal s ničím tak hrozným, jako je tento případ,“ řekl těsně před vstupem do soudní síně, kde už byli v pátek připravení soudní znalci.

Podle soudního znalce z oboru psychiatrie Jana Tučka netrpěl obžalovaný žádnou závažnou duševní chorobou v době spáchání trestného činu. Nebyl pod vlivem alkoholu ani pod vlivem psychotropních látek. „U posuzovaného byla zjištěna smíšená porucha osobnosti. Náprava osobnosti je ztížená,“ řekl soudní znalec.

Obžalovaná má podle něho emočně nestabilní poruchu osobnosti. Také nebyla pod vlivem alkoholu a nebyla závislá na psychotropních látkách. „Je schopna chápat trestní řízení. Má základní vzdělání, nedostudovala. Neměla dlouhodobou práci, spíše brigády,“ doplnil Jan Tuček.

Soudní znalci Zdeněk Šenkýř a František Vorel z oboru zdravotnictví a soudního lékařství v soudní síni přednesli: „Příčinou smrti muže bylo vykrvácení z mnoha bodnořezných ran. Muž měl 25 bodnořezných ran,“ popsali soudní znalci s tím, že pobodaná manželka utrpěla také mnoho bodnořezných ran. U obou nebylo možné smrti zabránit, protože byla poraněna krkavice. Poranění vznikla v krátké době a mohla je způsobit žena i muž. K pobodání došlo pravděpodobně více než jedním nožem z více stran, dále tupým předmětem. A nebyly vyloučené ani údery pěstmi.

Soudní jednání je odročeno na 30.7. - 1.8. 2019.