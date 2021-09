Popis muže: stáří 55 – 65 let, zavalité postavy, šedé vlasy, na hlavě čepice s kšiltem (zvaná bekovka), šedé polo tričko, tmavé kalhoty, nízké sportovní boty tmavé barvy s výraznými červenými tkaničkami. Uvedený muž měl přijet osobním vozidlem tovární značky Volkswagen Passat, stříbrné barvy, staršího typu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.