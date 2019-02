Jindřichohradecko - Až deset let za mřížemi může strávit násilník, který se pustil do své družky.

Zlomené zápěstí. Z ruky vytržený a roztlučený mobil, kterým si chtěla zavolat o pomoc. Opakované údery pěstí do obličeje. To všechno si při potyčce s podezřelým mužem (ročník 1962) musela prožít žena z Jindřichohradecka. Ubližování následovalo slovní rozepři páru.

„Výjezdová skupina kriminální policie zamířila do rodinného domu na Hradecku na základě oznámení nemocnice o napadení a zranění ženy v noci ze soboty na neděli,“ sdělila hradecká policejní mluvčí Hana Millerová. Popsala, že napadená žena měla po ranách pěstí do obličeje spadnout na dlažbu, kde na ni její druh klekl a mlátil jí hlavou o dlažbu, načež ji začal dusit polštářem. Muž své družce ani nedovolil zavolat si o pomoc - mobilní telefon jí měl vytrhnout z ruky a rozbít o dlažbu. Policisté muže na místě zadrželi.



Obviněného násilníka následně policie za účasti obhájce vyslechla a propustila ze zadržení. Pokud mu soud uzná vinu, hrozí mu trest odnětí svobody o délce od tří do deseti let.