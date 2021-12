Na trase z Třeboně do Jindřichova Hradce u Lásenice roste nový obchvat

Policisté také zjistili, že muž řídil motorové vozidlo i přesto, že mu byl ve třech případech uložen trest zákazu řízení motorových vozidel všech druhů, a to až do srpna 2023. "Muži zákona přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání řádně zadokumentovali. 30. prosince si převzal nenapravitelný řidič sdělení podezření a do dvou týdnů stane opět před soudem," doplnila mluvčí.