Žena neuvedla pravdu navzdory tomu, že že byla před započetím výslechu řádně poučena o svých právech a povinnostech svědka. "Zde měla říci, že od obžalovaného měla dostat pouze jednu dávku, což bylo v rozporu se svědeckou výpovědí, kterou po řádném poučení svědka a po poučení o následcích křivé výpovědi a křivého obvinění podala na PČR ve věci obviněného v červenci 2019," dodala mluvčí. Právě na policii měla říci, že jí obviněný od prosince roku 2018 do června roku 2019 zdarma poskytl v obci na Jindřichohradecku v místě jeho bydliště nejméně v 15 případech nejméně 3 gramy pervitinu.

Že se nevyplácí lhát u soudu, teď pozná žena, která tam loni byla vyslechnuta v pozici svědkyně. Její výpověď se totiž zásadně lišila od toho, co o rok dříve uvedla při výslechu na policii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.