Pátrání po ukradené dodávce cepských hasičů, které policisté na Jindřichohradecku vyhlásili o víkendu, mělo šťastný konec.

Hasičům z Cepu někdo ukradl VW Transporter. Ilustrační foto. | Foto: SDH Jirný

Policisté z obvodního oddělení Suchodol nad Lužnicí ve svátek 28. září v dopoledních hodinách zadrželi podezřelého muže (68 let), který měl v noci ze 24. na 25. září v obci Cep, za užití násilí, vniknout do hasičské zbrojnice a zmocnit se zaparkovaného nezajištěné dodávky VW transporter červené barvy s provedenou úpravou na hasičské vozidlo včetně modrého výstražného zařízení, a to s úmyslem si toto vozidlo trvale ponechat.