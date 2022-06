Podle policejní mluvčí Hany Bílkové Millerové neznámý pachatel používal osobní automobil BMW X6. Incident se stal 16. června v době od 10:50 hodin do 11:04 hodin. "Za přítomnosti dalších osob na komunikaci mezi skladem tlakových lahví na propan-butan a stojanem na pohonné hmoty číslo jedna fyzicky napadl poškozeného. Udeřil ho pěstí do levého spánku, přičemž muži upadly na zem dioptrické brýle, které poškodil. Následně neznámý agresor kopl poškozeného kolenem do břicha, chytil za tričko v oblasti límce a chtěl ho strhnout k zemi. Při tomto vzájemném držení upadli na zem společně," popsala mluvčí.