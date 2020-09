Jindřichohradečtí policisté již mohli odvolat pátrání po houbařce, která se v pátek ztratila u Starého Města pod Landštejnem.

Ilustrační fotografie. | Foto: Eva Ženíšková.

"Poté, co žena (56 let) ztratila orientaci a nenašla auto své kolegyně, kterým společně přijely, se rozhodla jít pěšky na svou chalupu do Českého Rudolce. Kolegyni nezavolala, neboť telefon nechala v jejím autě," popsal šťastný konec pátrání policejní mluvčí Miroslav Doubek.