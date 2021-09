"Zde byl umístěn do policejní cely. Následující den 23. září policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování vyhotovil usnesení o zahájení trestního stíhání. Na již obviněného policejní komisař podal podnět k návrhu na vzetí do vazby," uvedla policejní mluvčí.

Naštěstí se podařilo jindřichohradeckým kriminalistům ve spolupráci s kolegy z obvodního oddělení Kralupy nad Vltavou, zde zadržet podezřelého ze zločinu loupeže. Ten byl následně kriminalisty eskortován do J. Hradce.

Žena mu i ve prozradila, kde se nachází klíč od jejího auta. "Poškozená z obavy o své zdraví sdělila, kde se klíč nachází a podezřelý muž i s odcizenými věcmi usedl do zaparkovaného vozidla Volkswagen Polo," popsala. Jenže ve vozidle měla žena peněženku s hotovostí i tři kusy poukazu Sodes, stravenky, občanský i řidičský průkaz, platební kartu a další osobní věci. Muž s autem odjel do lesa, kde ho zapálil. Svým jednáním způsobil škodu v celkové výši nejméně 167 000 korun.

Jenže to nebylo všechno. "Poté se v prostoru prodejny zmocnil několika desítek krabiček cigaret různých značek, zařízení na zahřívání tabáku, několika elektronických cigaret a desítek náplní. Dále odnesl tabákové náplně, tabák i balení doutníků. S sebou přibral SIM karty, 150 kusů losů, zapalovače i dámskou kabelku," vyjmenovala policejní mluvčí.

Muže, který vykradl tabák v Dačicích a zapálil prodavačky auto v lese, vypátrali policisté. Podle mluvčí policie Hany Bílkové Millerové se do prodejny dostal pomocí násilí. Ženu donutil, aby mu řekla kód od trezoru s tržbou. Poškozená se bála o život, tak jej sdělila. Podezřelý odcizil z trezoru finanční hotovost ve výši několika desítek tisíc korun.

