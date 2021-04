Podezřelý muž se vloupal do cizího domu v Jindřichově Hradci, kde přespával, kradl a užíval jeho zařízení.

"Z domu odcizil dětskou hliníkovou koloběžku, dětské hodiny, dámské jízdní kolo i svářecí invertor s kabely," shrnula policejní mluvčí Hana Millerová. Dále v době od 12. dubna do 17.dubna ve stejném domě pomocí násilí vnikl do suterénu domu a z něj pak opět do celého domu, kde odcizil dámskou podzimní bundu.