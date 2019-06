Jindřichův Hradec - V souvislosti s vloupáním do více než padesáti chat a chalup ve čtyřech krajích obvinili jindřichohradečtí kriminalisté dvojici podezřelých mužů (62 a 26 let) z Písecka.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Scénář byl všude podobný. Násilné vniknutí do chaty nebo chalupy. A potom brát vše, co má alespoň nějakou hodnotu. Zahradní techniku, starožitnosti, kuchyňské nádobí, elektroniku, kamna, nářadí, ale i ložní prádlo nebo obuv. Z vloupání do více než 50 rekreačních objektů v Jihočeském, Středočeském a Plzeňském kraji i Kraji Vysočina nyní vyšetřovatel obvinil dva muže z Písecka (62 a 26 let). Na stopě jim jindřichohradečtí kriminalisté byli od prosince 2018.