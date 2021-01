Jindřichohradečtí policisté pátrají po neznámém pachateli přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Jindřichohradeckého deníku

Zloděj podle policejní mluvčí Hany Millerové v době od 20. září do 30. prosince vypáčil celokovové dveře do kůlny náležící k rekreační chalupě postavené v k.ú. obce Rosička na Jindřichohradecku. "Zde odcizil lyže, lyžařské boty, hůlky i různé nářadí. Dále za užití násilí vnikl do obytné části, kde odcizil mikrovlnou troubu, z dřevěné skříně odcizil tři vodovodní baterie a po prohledání kuchyně přešel do ložnice, kde ze šatní skříně ukradl televizi," popsala mluvčí počínání nezvaného hosta.