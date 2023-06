Vrchní soud v úterý 27. června vyřknul ortel nad kauzou jedenáct let staré vraždy v Českých Velenicích, kde pachatel svou oběť ukryl v sudu pod podlahou ve sklepě. Podle informací ČTK si Ján Sedlák odpyká 13 let za vraždu svého bratrance. Zároveň vrchní soud osvobodil družku oběti za pomoc s vraždou.

Pojednávání velenické vraždy. Snímek je z líčení u krajského soudu. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Třináctiletý trest vězení Jánu Sedlákovi vrchní soud podle ČTK potvrdil. Zároveň však kvůli nedostatku důkazů osvobodil družku oběti, která měla podle původního rozsudku strávit deset let za mřížemi za pomoc k vraždě.

Jak již Deník v minulosti informoval, tragédie se odehrála 21. srpna 2012 v Českých Velenicích, ale policisté tělo mrtvého, který byl celou dobu pohřešovaný, objevila až po jedenácti letech. A to díky tipu jednoho drogově závislého muže.

Vražda ve Velenicích byla domluvená. Soud označil obhajobu za účelovou

Rodinné vztahy, které vedly až k hrůznému činu, byly dost komplikované: dva Slováci, bratranci, nejdříve kamarádi a spolubydlící, posléze sokové, a žena, která měla se zavražděným tři děti. A k tomu drogy. Tak lze ve zkratce shrnout věci, které asi vše odstartovaly. Tělo soka, bratrance obžalovaného, bylo ukryté pod vrstvou betonu v plastovém sudu ve sklepě. Snad by se to nikdo nedozvěděl, kdyby se obžalovaný se svým činem nesvěřil „kamarádovi“, kterého požádal o pomoc a aby sehnal potřebný materiál.

Hrozivé tajemství domu v Českých Velenicích. Ve sklepě vykopali tělo v sudu

Jak zaznělo u přelíčení krajského soudu, žena uspala svého přítele dithiadenem. Její milenec ho pak mohl lehce usmrtit několika bodnými ranami. A tělo pak ukryl. S ženou i dětmi později společně odjeli na Slovensko.

„Jestli si paní obžalovaná myslí, že bychom věřili těm jejím bulíkům, které nám tady věší na nos, tak to tedy rozhodně ne. Prostě nemáme důkaz, který by vinu obžalované prokazoval jednoznačně," vysvětlil ČTK předseda odvolacího senátu Martin Hodoušek, proč ženu zprostil viny. Pětatřicetiletý Sedlák se k vraždě přiznal, popírá ale, že by ji předem plánoval a trvá na tom, že žena o ničem nevěděla.