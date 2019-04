„S přítelem jsme měli neshodu, kdy jsme se nepohodli o našem vztahu a o jeho pokračování. Chtěla jsem, aby se zamyslel nad svým chováním. On se urazil, odešel z bytu, vzal si klíčky od auta a volal mi, že se jede zabít, že beze mě nemůže žít. Na to se stala ta zmíněná dopravní nehoda, od které přítel utekl a volal mi, že je v šoku a neví, co má dělat.

Pak byl nějakou dobu pokoj. Několikrát mi volal, že se kvůli mě chtěl zabít a že já si ani toho nevážím, že ho nechci zpátky a že si se mnou tohle vyřídí. Z toho jsem měla trochu strach, ale věděla jsem, že by mi ve skutečnosti neublížil. Potom mi nastoupil do autobusu, který jsem řídila, a začal mi vyhrožovat, že se zabije, že se k němu musím vrátit a že beze mě není schopen existovat. Bylo to spíš zoufalství, než že by mi chtěl ublížit. Měli jsme takové hádky už dřív a já vím, že by se mě v životě nedotkl a neublížil mi.

Přítel přestal pít, ale v tu chvíli byl napitý a agresivní, proto jsem se zalekla, že by se přece jen něco stát mohlo. Zavolala jsem policii, oni ho vytáhli ven, začali ho tahat za ruku, kterou si zlomil při té zmíněné dopravní nehodě. On prosil, ať ho nechají, že v klidu nastoupí do auta, ať ho za tu ruku neberou. Když ho za ní tahali dál, ohnal se, ale nikoho neudeřil, policistu jenom odstrčil loktem. Oni na něj použili pepřový sprej, zpacifikovali ho na zemi, zavolali městskou policii, začali ho poutat, on brečel, ať ho nechají.

Ten den, když jsem skončila v práci, tak jsem byla v jednu ráno na výslechu, trvalo to do čtyř hodin. Tam jsem z naštvanosti řekla všechny ty věci, chtěli náš vztah dopodrobna. Na to přítele zadrželi, že ho vezmou do vazby. Svoje chování jsem potom doma přehodnotila, věděla jsem, že bez sebe nemůžeme fungovat a že to bylo z naštvanosti, že jsem chtěla, aby ho zadrželi jenom na tu chvíli, co byl napitý.

Když jsem to šla stáhnout, ptala jsem se, proč má být přítel dál ve vazbě. Bylo mi řečeno, že domácí násilí se stáhnout nedá, že se musí dovyšetřit. Chtěla jsem, ať to dovyšetří na svobodě. Děti doma pláčou, kde je táta, časově to nezvládám, nemůžu chodit do práce…

Policisté mi řekli, že ho nepustí, protože mi nevěří, že to stahuji jen proto, abych ho zachránila. Snažím se být silná a přečkat vyšetřování, aby to zase všechno bylo v pohodě a přítel se ke mně a dětem vrátil…“