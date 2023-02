Z garáží zmizelo nářadí. Zloděj ho odnesl v modré tašce na kolečkách

Jindřichohradečtí policisté šetří případ vloupání do garáží, ke kterému došlo v době od 27. do 28. ledna v místní části Jindřichova Hradce na Řečičce. Zde neznámý pachatel vnikl násilím do tří garáží. Garáže prohledal a odcizil různé věci. Majitelům způsobil škodu přesahující 8 tisíc korun.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek