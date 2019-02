Jindřichův Hradec – Čím se v uplynulých dnech zabývali hradečtí strážníci?

Městská policie v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

U řeky Nežárky v ulici Pod Vrchy si v nedělní podvečer z idylického krmení kachen odnesla nepříjemný zážitek rodinka s malým capartem. Při této zimní tradici byla vyrušena řidičem, který hodlal svůj vůz odstavit tam, kde stál dětský kočárek. A když rodina na jeho příjezd nijak nereagovala, začal šofér s tím, že jestli se neuhnou, kočárek prostě přejede. To se přítomným samozřejmě nelíbilo a poukázali na to, že kočárek je mimo komunikaci a tudíž nechápou, čeho že se to domáhá. To bylo ovšem pětapadesátiletému pánovi zcela jedno a na kočárek začal najíždět. Nakonec rodinka, která měla po idyle, přivolala na pomoc strážníky a řidič měl po pár stovkách v peněžence.



Zcela jiná zimní tradice, ač také po mnoho let pevně zakořeněná, přináší naší jednotce služební zpestření, a to v podobě zachraňování labutí, stahujících se v mrazivém počasí k lidským příbytkům. Takhle 22. ledna jedna přistála na sídlišti U Nádraží, odkud nebyla bez lidské pomoci schopna sama vzlétnout, a tak byla kolegy odlapena a převezena na vodní hladinu Vajgaru.



Ve druhém případu přimrzl 30. ledna oslabený labuťák v náhonu v Mlýnské ulici, odkud byl za pomoci profesionálních hasičů ve speciálním nepromokavém obleku vyproštěn. Poté putoval do záchranné stanice Vydra se sídlem v Třeboni.



Petr Čermák, MěPo