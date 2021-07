Muž je zároveň obviněn ze spáchání přečinu ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování, omezování osobní svobody a zločinu loupeže. Podle zjištění Deníku se případ stal ve Lhotě pod Horami, části obce Temelín na Českobudějovicku.

"Obviněný ženu v bytě opakovaně napadal, bil jí po celém těle a také jí bránil v odchodu z domu. V osudný čtvrtek minulého týdne poškozené pravděpodobně opakovaným bitím způsobil smrt. Ženě nedokázala pomoci ani přivolaná posádka zdravotnické záchranné služby," přidal podrobnosti jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. "Na základě ohledání místa činu, zajištěných stop, provedených výslechů a výsledku nařízené soudní pitvy obviněný muž ženu zavraždil zvlášť trýznivým způsobem. Vyšetřovatelka podala podnět k návrhu na mužovo vzetí do vazby, soud návrhu vyhověl."

"Byl to muž, co tady podniká a jeho přítelkyně. Vídala jsem oba, bydleli tady, zdáli se mi v pohodě. Nečekali jsme to, byl to včera hrozný šok. Dozvěděli jsme se to s manželem od sousedky ve čtvrtek kolem půl osmé večer. Sousedka viděla sanitku a říkala, že na místo jede policie," řekla k činu jedna z místních obyvatelek den poté, co žena zemřela.

Další lidé z obce se k činu vyjadřovat nechtěli, resp. ani nemohli. "Já jsem podepsal papír o tom, že dokud nebude vyšetřování u konce, tak že žádné informace veřejnosti ani tisku podávat nebudu," řekl číšník ze zdejšího hostince.

Soud může pachatele potrestat patnácti až dvaceti lety vězení nebo výjimečným trestem.